Талибы назвали условие для возобновления школьных занятий для девочек

«Талибан» (запрещенная в РФ организация) разрешит девочкам снова ходить в школу только после того, как для этого будет создана безопасная среда. Такое условие в интервью немецкому изданию Spiegel назвал представитель талибов Забиулла Муджахид.

Он рассказал, что «Талибан» в целом не против возобновления школьных занятий для девочек, но сначала хочет обеспечить безопасный транспорт и безопасную среду для школьниц. «При предыдущем правительстве этого не было», — заявил Муджахид. Представитель «Талибана» также напомнил, что женщинам уже разрешили продолжить обучение в университетах, отметив, что транспорт там «достаточно безопасен».

Муджахид не смог ответить на вопрос о том, что именно талибы подразумевают под безопасной для девочек средой, заявив, что для решения этого вопроса будет создан специальный комитет из богословов и правоведов. По итогам своей работы они представят подробный доклад, посвященный безопасности женщин в образовательной и трудовой сфере.

17 сентября правительство «Талибана» объявило, что с 18 сентября мальчики смогут начать посещение частных и религиозных школ Афганистана. При этом министерство образования Исламского Эмирата Афганистан не сообщило, будут ли девочки допущены к занятиям.

Ранее талибы разрешили женщинам учиться в университетах, но обязали их носить исламскую одежду и обучаться в отдельных от мужчин группах ради «защиты национальных и исторических ценностей».