Пакистан призвал поддержать новое правительство Афганистана

Премьер-министр Пакистана Имран Хан, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи, призвал мировое сообщество поддержать новое правительство Афганистана в лице членов радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Хана, это позволит не допустить возникновения в стране гуманитарного кризиса.

«Если мы сейчас пренебрежем Афганистаном, то, по данным ООН, половина населения Афганистана уже находится в уязвимом положении, и к следующему году почти 90% населения страны окажется за чертой бедности. Впереди нас ждет огромный гуманитарный кризис. И это будет иметь серьезные последствия не только для соседей Афганистана, но и для всего мира», — пояснил Хан.

Политик считает, что есть только один выход из ситуации — это укрепление и стабилизации нынешнего правительства «во имя народа Афганистана». Он также призвал страны ООН к мобилизации, подчеркнув, что страна сейчас находится на критическом этапе, из-за чего гуманитарная помощь должна быть оказана незамедлительно.

Ранее стало известно, что в понедельник, 27 сентября, на сессии Генеральной ассамблеи ООН все же выступит назначенный прежними властями Афганистана и признанный мировым сообществом Гулям Исхакзай, а не представитель террористического движения «Талибан». 22 сентября пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что талибы выразили желание выступить в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи

