Стал известен состав делегации талибов на переговорах в Москве

В делегацию талибов на заседании по Афганистану в Москве вошли члены правительства ИЭА

Telegram-канал «Sputnik.Афганистан» опубликовал состав делегации движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), прибывшей на заседание «московского формата» по Афганистану.

От правительства непризнанного Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) на переговоры в Москву прибыли: второй заместитель премьер-министра Абдул-Салам Ханафи, и.о. главы МИД Амир-Хан Муттаки, и. о. министра экономики Мохаммад Ханиф, и. о. министра торговли Нуруддин Азизи и Хайрулла Хайрхах, и.о. министра культуры и информации.

МИД правительства талибов также представлен: Абдул-Кахаром Балхи, официальным представителем внешнеполитического ведомства ИЭА, Закиром Джаляли, директором 3-го политдепартамента МИД, а также сотрудниками Протокольного департамента МИД ИЭА Сафиуллой Амири и Абдул-Ваххабом Рахими.

Помимо этого, на встречу в рамках «московского формата» прилетели представители политического офиса «Талибана» Анас Хаккани и Шабахуддин Делавар, а также и. о. мэра афганской столицы города Кабул Абдул-Рашид Балуч.

Переговоры в рамках созданного в 2017 году «московского формата» проходят 20 октября в Москве в «Президент-отеле». Помимо представителей России и Афганистана в них примут участие делегации Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В преддверии переговоров глава МИД России Сергей Лавров встретился в закрытом формате с представителями талибов. По словам министра, на встрече обсуждались вопросы формирования нового правительства Афганистана и вопросы военно-политической стабилизации в стране.