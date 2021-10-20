Талибы прилетели в Москву

РЕН ТВ: представители «Талибана» прибыли в Москву на переговоры, они попросят о помощи

Представители радикального афганского движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) прилетели в московский аэропорт Домодедово. Соответствующие кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

В ролике видно, как талибы идут по зданию авиагавани к ожидающим их автомобилям. Сообщается, что радикалы прибыли в Москву на переговоры — в российской столице проходит конференция по вопросам Афганистана.

Днем ранее представитель движения сообщил, что «Талибан» собирается просить помощи у стран-участниц конференции: захватившим власть в стране боевикам нужна экономическая и политическая поддержка.

18 октября глава Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не будут участвовать в «московском формате» по Афганистану из-за сложностей в логистике. Он объяснил, что для Вашингтона «логистически трудно принимать участие на этой неделе», но США поддерживают этот процесс и могут принять в нем участие в будущем.