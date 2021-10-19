Госдеп начал расследование прекращения Байденом операций в Афганистане

Генеральный инспектор Госдепартамента США Дайана Шоу уведомила Конгресс о начале расследования прекращения администрацией президента США Джо Байдена дипломатических операций в Афганистане. Об этом сообщает Politico со ссылкой на официальные данные Госдепартамента и Конгресса.

Внутренний наблюдательный орган проверит качество проводимой Госдепом программы по выдаче специальных иммиграционных виз. Проверка затронет получение афганцами разрешений на въезд в Соединенные Штаты в качестве беженцев и их расселение, а также экстренную эвакуацию американского посольства в Кабуле, «включая эвакуацию граждан США и афганцев».

Проверка будет проводиться совместно с инспекторами других ведомств. Так генеральный инспектор Пентагона займется оценкой неудачного удара беспилотника в Кабуле, в результате которого погибли десять мирных жителей, а также подробно разберет процесс проверки Министерством обороны эвакуированных афганцев.

Особый интерес наблюдательных органов вызвала программа Госдепа, по предоставлению афганским переводчикам, их семьям и другим лицам, работавшим на американское правительство, возможности эмигрировать в США. По данным издания, специальная программа, запущенная в 2009 году, страдала от бюрократических проблем. Перед августовской эвакуацией на ее рассмотрении находилось около 18 тысяч заявок.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты не собираются возобновлять эвакуацию из Афганистана на военных рейсах, теперь люди будут покидать страну только на гражданских самолетах. Глава пресс-службы пояснил, что тем самым США хотят убедиться в том, что «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) выполняет обещания и предоставляет людям возможность покинуть страну.

Эвакуация американских граждан официально закончилась 31 августа. После этого президент США Джо Байден обратился к нации, заявив, что вывод войск из республики ознаменует финал попыток переустроить другие государства.