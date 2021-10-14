США раскрыли планы по эвакуации людей из Афганистана на военных рейсах

Госдепартамент: США не будут возобновлять эвакуацию из Кабула на военных рейсах

Соединенные Штаты не собираются возобновлять эвакуацию из Афганистана на военных рейсах, теперь люди будут покидать страну только на гражданских самолетах. Детали раскрыл глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга, трансляция опубликована в Twitter.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что это не означает окончательного прекращения эвакуации граждан. Прайс отметил, что те, у кого есть планы покинуть Афганистан, могут сделать это на чартерных рейсах. Так, американские власти активно сотрудничают с Катаром, который предоставляет возможность покинуть Исламскую Республику на своих самолетах.

Глава пресс-службы пояснил, что тем самым США хотят убедиться в том, что «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) выполняет обещания и предоставляет людям возможность покинуть страну.

Эвакуация американских граждан официально закончилась 31 августа. После этого президент США Джо Байден обратился к нации, заявив, что вывод войск из республики ознаменует финал попыток переустроить другие государства.