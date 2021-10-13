Критиковавший вывод войск США из Афганистана морпех предстанет перед трибуналом

Подполковник морской пехоты Стюарт Шеллер, который в августе выступил с резкой критикой в адрес властей и военного командования США из-за ошибок при выводе американских войск из Афганистана, признает себя виновным по ряду выдвинутых против него обвинений. Об этом The Washington Post сообщил один из адвокатов офицера Тим Парлатор.

В четверг, 14 октября, Шеллер должен предстать перед военным трибуналом в штате Северная Каролина. Ему предъявлено сразу несколько обвинений, в том числе в неуважении к вышестоящим офицерам, умышленном неподчинении вышестоящим офицерам и совершении проступка при исполнении служебных обязанностей.

Как заявил Парлатор, Шеллер планирует заключить досудебное соглашение, в рамках которого возьмет ответственность за свои действия и признает вину. По его словам, таким образом подполковник надеется избежать тюремного заключения и обеспечить себе как минимум увольнение на почетных условиях, сохранив тем самым ряд военных льгот.

«Мы надеемся, что он получит выговор, не более того», — отметил адвокат. Другие детали возможного соглашения он раскрывать не стал.

В конце августа Шеллер, 17 лет прослуживший в армии США и участвовавший в миссиях в Ираке и Афганистане, опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором подверг критике действия американских властей и высокопоставленных военных при выводе войск из Афганистана. В частности, он осудил «беспорядочную эвакуацию» американских граждан из Кабула и призвал привлечь к ответственности виновных в гибели военных и местных жителей в результате теракта у аэропорта афганской столицы. После этого Шеллера уволили со службы.

26 августа в столице Афганистана прогремели сразу несколько взрывов. Первый устроил террорист-смертник в аэропорту, второй прогремел у канала, который ведет в аэропорт, — на воздух взлетела машина. В результате погибли как минимум 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих и мирные жители.

30 августа США полностью завершили свое военное присутствие в Афганистане. За время военной кампании американский контингент потерял 2461 человека из числа военных и гражданских. Более 20 тысяч граждан США получили ранения.