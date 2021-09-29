Американцев заставили стереть оскорбительные надписи в аэропорту Кабула

Военнослужащие США сделали несколько нецензурных надписей в аэропорту Кабула после терактов в конце августа, но их заставили стереть оскорбления. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что несколько надписей появились на стенах аэропорта столицы Афганистана после серии терактов 26 августа, в результате которых погибли 13 американских военных. На них морские пехотинцы армии США, в частности, написали «К черту талибов и ИГ» (движения «Талибан» и «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признаны террористическими и запрещены в РФ) и другие оскорбления в адрес боевиков. Кроме надписей, на стенах появились и непристойные рисунки. Несколько фотографий с американскими солдатами на фоне оскорблений появились в соцсетях.

Потом командование заставило солдат стереть все надписи. По словам представителя морской пехоты, это входило в обязанности по уборке мусора в аэропорту, который мог бы помешать взлету самолетов. Но причины стирания надписей солдатам непонятны. Один из военнослужащих назвал такой приказ «пощечиной».

26 августа в столице Афганистана прогремели сразу несколько взрывов. Первый устроил террорист-смертник в аэропорту, второй прогремел у канала, который ведет в аэропорт, — на воздух взлетела машина.

30 августа США полностью завершили свое военное присутствие в Афганистане. За время военной кампании американский контингент потерял 2461 человека из числа военного и гражданского контингента. Более 20 тысяч граждан США получили ранения.