Талибы дислоцируют силы специального назначения на американскую базу ЦРУ

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) показал журналистам разрушенную при выводе американских войск базу ЦРУ Eagle Base, расположенную к северо-востоку от аэропорта Кабула. Об этом сообщает ТАСС.

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Талибы заявляют, что на данный момент объект полностью заминирован. Военнослужащие США перед уходом уничтожили оборудование, военные и частные транспортные средства, а также разрушили стены.

«Сейчас мы попытаемся восстановить центр. Потом здесь дислоцируют силы специального назначения», — заявил журналистам командир подразделения талибов «Бадри 313».

Ранее в сети появились кадры, как американские военные громят технику на своих базах в Кабуле, чтобы та не досталась боевикам «Талибана». Солдаты выводят из строя оборудование внутри транспортных средств, а также выбивают стекла у автомобилей.

Несмотря на массовое уничтожение техники, в руки радикалов в исправном состоянии попали 48 американских боевых вертолетов и самолетов. В распоряжении талибов сейчас находится вооружение, превышающее по числу техники авиацию десяти стран НАТО.