Появились кадры громящих вооружение американцев в Афганистане

Опубликованы кадры, на которых показано, как военные США громили вооружение в Кабуле

Из-за необходимости спешно вывести войска и эвакуировать граждан из Афганистана военные США громили военную технику в Кабуле, чтобы та не досталась боевикам «Талибана» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). Кадры с места событий опубликовали РИА Новости.

На видео показано, как военные США избавляются от вооружения. Солдаты забрались в один из грузовиков и попытались уничтожить все оборудование внутри, а также разбили стекла машины.

Несмотря на то что американские войска пытались уничтожить как можно больше единиц техники, часть уцелевшего вооружения все же попала в руки талибов. Как отметили журналисты издания Daily Mail, в конце июня 2021 года армия Афганистана имела 167 единиц техники (108 вертолетов и 59 самолетов). До взятия Кабула талибами в Узбекистан прибыло 46 единиц, в том числе 24 вертолета, а американские военные перед вылетом в США привели в неисправность 73 единицы авиационной техники. Подсчитав, эксперты пришли к выводу, что военные США «оставили» талибам часть самолетов и вертолетов, боевики получили 48 единиц техники. При этом их соотношение и состояние неизвестно.

Утверждается, что в распоряжении талибов сейчас находится вооружение, превышающее по числу техники авиацию десяти стран НАТО, таких как Албания, Исландия, Люксембург, Латвия, Литва и Эстония.