В Афганистане указали на слова Шойгу о готовности исключить «Талибан» из террористов

Alemarah: Шойгу заявил о готовности РФ исключить «Талибан» из «черного списка»

В ходе своего визита в Афганистан секретарь Совета безопасности России Сергею Шойгу указал, что Москва готова исключить исламистское движение «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в России) из «черного списка» террористов. Об этом пишет интернет-портал Alemarah, близкий к афганским властям.

«Шойгу сообщил о намерении России поднять двустороннее сотрудничество с Афганистаном, указав на планы по исключению Исламского Эмирата из черного списка России для укрепления политических и экономических связей в ближайшем будущем», — отмечается в материале портала.

Кроме того уточняется, что Россия выразила интерес в сотрудничестве с Афганистаном в самых различных отраслях.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва не будет искусственно тормозить процесс снятия с движения «Талибан» статуса террористической организации. При этом дипломат подчеркнул, что на данный момент преждевременно говорить об официальном признании действующих афганских властей. Он также призвал действовать поэтапно.