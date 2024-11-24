В России отказались тормозить снятие с «Талибана» террористического статуса

Руденко: Россия не будет тормозить снятие с «Талибана» террористического статуса

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва не будет искусственно тормозить процесс снятия с движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в России) статуса террористической организации. Его слова приводит ТАСС.

Руденко подчеркнул, что Россия не будет тормозить процедуру снятия с «Талибана» террористического статуса, поскольку это даст позитивный результат для отношений с Афганистаном.

«Ожидаемое завершение правовых процедур по снятию с движения талибов статуса террористической организации придаст положительный импульс российско-афганскому взаимодействию в различных областях, прежде всего в экономике», — объяснил он.

При этом дипломат подчеркнул, что на данный момент преждевременно говорить об официальном признании действующих афганских властей. Он также призвал действовать поэтапно.

Ранее сообщалось, что талибы понадеялись на улучшение отношений с США при избранном президенте Дональде Трампе. Об этом заявил глава политбюро движения в Катаре Сухейль Шахин.