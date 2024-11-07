Талибы понадеялись на улучшение отношений с США при Трампе

Талибы надеются получить международное признание после победы Трампа

Радикальная исламистская группировка «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) надеется на улучшение отношений с США после победы на президентских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом заявил глава политбюро движения в Катаре Сухейль Шахин, сообщает ТАСС.

По его словам, талибы рассчитывают получить международное призвание при президентстве Трампа. «Мы надеемся добиться прогресса и улучшить отношения между обеими странами, что привело бы к признанию», — сказал Шахин.

Представитель движения также подчеркнул, что «Талибан» желает нормальных отношений с США и остальными странами.

Ранее министр торговли и промышленности правительства талибов Нуриддин Азизи заявил, что Афганистан готов присоединиться к БРИКС в качестве наблюдателя. Он уточнил, что Кабул направил официальное письмо в организацию.