Талибы заявили о готовности присоединения Афганистана к БРИКС

Афганистан выразил готовность присоединиться к БРИКС в качестве наблюдателя

Афганистан готов присоединиться к БРИКС в качестве наблюдателя. Об этом заявил министр торговли и промышленности правительства «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) Нуриддин Азизи, передает ТАСС.

По его словам, Кабул направили организаторам саммита в Казани официальное письмо. «Возможно в этот раз или в следующий раз мы будем участвовать [в саммите БРИКС]», — сказал афганский представитель в кулуарах казахстанско-афганского бизнес-форума.

Азизи добавил, что Афганистан хотел бы «участвовать в качестве наблюдателя».

Ранее специальный представитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что на высшем уровне принято решение исключить афганское исламистское движение «Талибан» из списка террористов

«Дело не в желании. Это необходимо делать в рамках российского правового поля. Это работа юристов и парламента, (...) вопрос только в этом. Мы обязаны соблюсти федеральные законы», — рассказал дипломат.