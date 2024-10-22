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11:10, 22 октября 2024Мир

Талибы заявили о готовности присоединения Афганистана к БРИКС

Афганистан выразил готовность присоединиться к БРИКС в качестве наблюдателя

Фото: Александр Кряжев / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/ РИА Новости

Афганистан готов присоединиться к БРИКС в качестве наблюдателя. Об этом заявил министр торговли и промышленности правительства «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) Нуриддин Азизи, передает ТАСС.

По его словам, Кабул направили организаторам саммита в Казани официальное письмо. «Возможно в этот раз или в следующий раз мы будем участвовать [в саммите БРИКС]», — сказал афганский представитель в кулуарах казахстанско-афганского бизнес-форума.

Азизи добавил, что Афганистан хотел бы «участвовать в качестве наблюдателя».

Ранее специальный представитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что на высшем уровне принято решение исключить афганское исламистское движение «Талибан» из списка террористов

«Дело не в желании. Это необходимо делать в рамках российского правового поля. Это работа юристов и парламента, (...) вопрос только в этом. Мы обязаны соблюсти федеральные законы», — рассказал дипломат.

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      Виктория Кондратьева
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