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12:54, 4 октября 2024Мир

Кабулов заявил о решении на высшем уровне исключить «Талибан» из списка террористов

Кабулов: решение исключить «Талибан» из террористов принято на высшем уровне

Фото: Sayed Hassib / Reuters

Решение исключить афганское исламистское движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) из списка террористов принято на высшем уровне. Об этом заявил специальный представитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в ходе встречи в московском формате консультаций по афганской проблематике, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Дело не в желании. Это необходимо делать в рамках российского правового поля. Это работа юристов и парламента (...) вопрос только в этом. Мы обязаны соблюсти федеральные законы», — рассказал дипломат.

Кабулов также добавил, что о принятом решении будет объявлено в скором времени.

Ранее директор ФСБ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников заявил, что Россия завершает проработку вопроса об исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций.

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      Максим Габриелян
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