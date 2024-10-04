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10:11, 4 октября 2024Силовые структуры

Глава ФСБ рассказал о процедуре исключения «Талибана» из террористического списка

Россия завершает исключение «Талибана» из списка террористических организаций
Начало событий в новости В ФСБ подтвердили причастность ИГ к теракту в «Крокусе»
Александр Бортников

Александр Бортников. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Россия завершает проработку вопроса об исключении движения «Талибан» (запрещено в РФ) из списка террористических организаций. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.

По его словам, талибы проявляют себя в борьбе с наиболее опасным крылом «Исламского государства» — «Вилаят Хорасан» (обе запрещены в России как террористические организации).

Бортников указал на оказываемую террористам ресурсную поддержку со стороны Запада для совершения ими подрывных акций на территории России под ложным флагом. Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» стало одним из преступлений, организованных радикалами из «Вилаят Хорасан» и подконтрольными Западу украинскими спецслужбами, добавил он.

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      Любовь Ширижик
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