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09:54, 4 октября 2024Силовые структуры

В ФСБ подтвердили причастность ИГ к теракту в «Крокусе»

Бортников: «Вилаят Хорасан» причастен к организации теракта в «Крокусе»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

«Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ) причастен к организации теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников, пишет РИА Новости.

Члены этой организации прицельно вербовали исполнителей в таджикской диаспоре, подчеркнул Бортников. Они делали это через интернет, находясь в Афганистане.

Ранее стало известно, что следствие в рамках уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» установило, что четверо фигурантов являются боевиками группировки «Вилаят Хорасан».

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      Варвара Митина
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