Путин рассказал о планах убрать «Талибан» из списка террористов

Путин: Россия сотрудничает с «Талибаном» и думает убрать его из списка террористов

Россия рассматривает планы убрать радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) из официального списка террористов, однако оно признано таковым на уровне ООН. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы думаем, что движемся в этом направлении», — сказал российский лидер. Он подчеркнул, что решение будет зависеть от развития ситуации в Афганистане — российская сторона сотрудничает с представителями талибов и ждет от них дальнейших ходов.

Путин также признал, что присутствие террористических группировок в стране сохраняется: в частности, от терактов «Исламского государства» (запрещенное в России террористическое движение) гибнут как мирные жители, так и представители талибов.

Ранее в том же выступлении президент заявил, что Россия и Китай заинтересованы в мирной обстановке в Афганистане и готовы помогать с восстановлением страны и безопасностью. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 20 октября, провел встречу с делегацией «Талибана» в Москве. По ее результатам в Кремле заявили, что выделят Афганистану гуманитарную помощь.