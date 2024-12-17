Госдума приняла позволяющий исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций закон

Дума приняла закон, позволяющий исключить «Талибан» из запрещенных организаций

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, предусматривающий возможность исключить движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) из списка запрещенных в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Закон предусматривает, что суд России на основании заявления генерального прокурора страны может приостановить запрет деятельности организаций, признанных террористическими.

До принятия нижней палатой парламента данного закона в России не было механизма, который бы допускал приостановку запретов деятельности подобных организаций.

О намерении убрать радикальное движение из списка еще в 2021 году говорил президент России Владимир Путин, хотя террористическим «Талибан» признан на уровне ООН. Москва официально также уже проводила официальные встречи с делегациями «Талибана».

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 26 ноября.