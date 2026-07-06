Ушедший в отставку премьер Молдавии выступил с первым заявлением

Ушедший в отставку премьер Молдавии Мунтяну заявил о чистой совести после ухода

Ушедший в отставку премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил о своей чистой совести после ухода. Об этом он рассказал в первом заявлении после освобождения от должности в интервью Realitatea.

«Все гораздо сложнее. Время расставит все по своим местам. Моя совесть абсолютно чиста. Я сделал то, что должен был сделать, и теперь продолжаю выполнять свой долг», — подчеркнул политик.

По словам Мунтяну, сейчас он обеспечивает «плавный» транзит власти. Сейчас он остается временно исполняющим обязанности премьера до назначения на эту должность нового кандидата.

3 июля Александр Мунтяну объявил о своей отставке. Он не назвал конкретных причин своего решения, а лишь заявил о невозможности работать на этом посту дальше «в соответствии со своими принципами».

Отставка произошла на фоне крупнейшего публичного скандала в Молдавии. Он связан с уровнем зарплаты сестры Майи Санду Анастасии Табурчану после ее назначения на государственную должность вне конкурса, а также с наличием поддельного диплома о высшем образовании и свидетельства пилота у руководителя агентства по безопасности гражданской авиации Думитру Вангели.