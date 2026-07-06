В Подмосковье возбудили дело из-за завышения цен на бензин

ФАС возбудила дело в отношении шести независимых сетей АЗС из-за цен на бензин

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудило дело в отношении шести независимых сетей автомобильных заправочных станций (АЗС), работающих в регионе. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Антимонопольщики подозревают ООО «АИСТ», ООО «Топливный синдикат», ООО «Серпуховнефтепродуктсервис», ООО «Витаойл», ООО «Элегант» и одного индивидуального предпринимателя в одновременном повышении цен на бензин и дизельное топливо, что содержит в себе признаки нарушения законодательства.

Также Саратовское управление (УФАС) выдало предупреждение из-за повышения цен ООО «Алькорр», управляющему сетью АЗС «Торэко», которая «с двумя другими хозяйствующими субъектами занимали коллективное доминирующее положение» на рынке розничной продажи топлива Энгельсского района. Отреагировать на него компания должна до 31 июля.

Между тем Оренбургское УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении трех независимых участников рынка, занимающихся мелкооптовой торговлей дизельным топливом.

Ранее сообщалось, что владеющая крупной сетью АЗС «Трасса» компания «Евротранс» допустила технический дефолт по облигациям. Незадолго до этого ФАС направила «Евротрансу» запрос с требованием обосновать рост розничных цен на топливо на управляемых им заправках.