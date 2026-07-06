Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:10, 6 июля 2026Экономика

В Подмосковье возбудили дело из-за завышения цен на бензин

ФАС возбудила дело в отношении шести независимых сетей АЗС из-за цен на бензин
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудило дело в отношении шести независимых сетей автомобильных заправочных станций (АЗС), работающих в регионе. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Антимонопольщики подозревают ООО «АИСТ», ООО «Топливный синдикат», ООО «Серпуховнефтепродуктсервис», ООО «Витаойл», ООО «Элегант» и одного индивидуального предпринимателя в одновременном повышении цен на бензин и дизельное топливо, что содержит в себе признаки нарушения законодательства.

Также Саратовское управление (УФАС) выдало предупреждение из-за повышения цен ООО «Алькорр», управляющему сетью АЗС «Торэко», которая «с двумя другими хозяйствующими субъектами занимали коллективное доминирующее положение» на рынке розничной продажи топлива Энгельсского района. Отреагировать на него компания должна до 31 июля.

Между тем Оренбургское УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении трех независимых участников рынка, занимающихся мелкооптовой торговлей дизельным топливом.

Ранее сообщалось, что владеющая крупной сетью АЗС «Трасса» компания «Евротранс» допустила технический дефолт по облигациям. Незадолго до этого ФАС направила «Евротрансу» запрос с требованием обосновать рост розничных цен на топливо на управляемых им заправках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    СК раскрыл версии произошедшего с пропавшими в российском регионе девочками

    Российская школьница подожгла АЗС в Подмосковье

    В Индонезии разработают платежный сервис для российских туристов

    В Подмосковье возбудили дело из-за завышения цен на бензин

    Названы причины отказаться от покупки подержанного iPhone

    Бабкина раскритиковала молодежь фразой «накачали губы выше носа»

    В России призвали уничтожать спутники США за их роль в атаках на НПЗ

    Ушедший в отставку премьер Молдавии выступил с первым заявлением

    Британия подняла истребители для перехвата российских Ту-142

    В Evolute объяснили дефицит машин у дилеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok