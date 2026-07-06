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10:58, 6 июля 2026АвтоЭксклюзив

В Evolute объяснили дефицит машин у дилеров

Резников: Дефицит электрокаров Evolute возник из-за перестройки производственных процессов
Марина Аверкина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский бренд Evolute занимает лидирующее место по продаже электрокаров в стране. В конце весны — начале лета стала появляться информация о дефиците моделей у дилеров. Что делает производитель для разрешения этой ситуации и стоит ли ждать новых моделей, на полях Международной промышленной выставки «Иннопром-2026» «Ленте.ру» рассказал управляющий партнер компании — производителя электромобилей и гибридов Evolute Андрей Резников.

«Действительно, дилеры фиксируют повышенный спрос, который на отдельные модели опережает темпы производства. Однако текущее снижение объемов поставок носит временный и плановый характер — оно связано с переходом предприятия от крупноузловой сборки к мелкоузловой. Это важный технологический шаг, требующий перенастройки производственных процессов, и именно переходный период создает краткосрочный разрыв между привычными объемами отгрузки и фактическими поставками в дилерскую сеть», — заявил Резников.

По его словам, для решения этой задачи компания наращивает собственные производственные мощности сразу по нескольким направлениям. В конце 2025 года на специализированном заводе по производству электромобилей и гибридов в Липецкой области были запущены цеха сварки и окраски кузовов, что позволило увеличить объем выпуска. Для дальнейшего роста поставок в Московской области была открыта новая сборочная площадка.

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«Параллельно расширяется и дилерская сеть: с октября по декабрь 2025 года новые центры открылись в семи регионах — Курской, Ярославской, Воронежской, Белгородской, Саратовской, Оренбургской и Тамбовской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Так что мы работаем над устранением дефицита сразу с двух сторон — наращивая выпуск и делая автомобили доступнее географически», — подчеркнул управляющий партнер компании-производителя.

Он отметил, что Evolute продолжает работать над обновлением существующих моделей и выводом на рынок новых. «В мае 2026 года был представлен новый электрический кроссовер i-SKY — модель C-сегмента, которая займет нишу между компактным городским i-JOY и гибридным i-SPACE. Обновленный электрокроссовер i-SKY начнет производиться на заводе бренда в Липецкой области в третьем квартале и тогда же поступит в дилерские центры. Также в начале года на рынок вышла полноприводная версия гибридного i-SPACE», — подытожил Андрей Резников.

Ранее стало известно, что российские автосалоны столкнулись с неожиданно высоким спросом на электрокары из Китая. Лидерами по продажам на российском рынке среди электрифицированных машин являются Geely, Dongfeng, GAC и Chery. Самая востребованная российская модель — Evolute.

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