Названа дата следующего боя Федора Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко следующий поединок проведет 29 декабря в Японии. Об этом сообщает ТАСС.

Промоушен Bellator, контракт с которым имеет Емельяненко, проведет турнир совместно с организацией Rizin. Как сообщает агентство, для российского бойца этот бой станет последним на территории Японии. В качестве соперника для Емельяненко рассматривается 41-летний американец Куинтон Джексон, на счету которого 38 побед и 13 поражений.

5 октября президент Bellator Скотт Кокер заявил, что до завершения карьеры 43-летнему Емельяненко осталось провести три боя, причем последний из них должен пройти в России. В июне этого года Емельяненко подписал новый контракт с промоушеном, который рассчитан на три поединка.

Емельяненко — бывший чемпион Pride в тяжелом весе. Он одержал 38 побед в MMA и потерпел шесть поражений. Россиянин известен по выступлениям в Pride, Strikeforce и M-1 Global.

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