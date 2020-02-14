Названа средняя цена дома в Подмосковье

В среднем коттедж в Подмосковье на вторичном рынке обойдется будущему владельцу в 10 миллионов рублей, дача — в пять миллионов рублей, таунхаус — в 16 миллионов рублей, а участок без подряда (УБП) — в два миллиона рублей. Об этом говорится в материале агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Притом реальные суммы сделок отличаются от цен, которые выставляют продавцы. Так, чаще всего коттеджи приобретают за 7,2 миллиона рублей, дачи — за 1,5 миллиона рублей, таунхаусы — за 11,1 миллиона рублей, а УБП — за 1,3 миллиона рублей. По мнению специалистов компании, только 25 процентов выставленных лотов имеют адекватную цену, стоимость же остальных объектов завышена в диапазоне от 30 процентов до нескольких раз. В 2019 году спрос в данном сегменте сократился на 21 процент в годовом выражении (в 2018 году — на 28 процентов).

Около 48 процентов предложения по итогам прошлого года составили коттеджи, 38 процентов — УБП, девять процентов — дачные дома и пять процентов — блокированная застройка (таунхаусы и дуплексы). Средняя площадь выставленного на «вторичке» коттеджа равнялась 281 квадратному метру, таунхауса — 200 квадратным метрам, дачи — 76 квадратным метрам, УБП — 13 соткам. При этом самый популярный запрос у клиентов — это дом метражом не более 150 «квадратов».

Наибольшим спросом у покупателей пользовалась недвижимость, расположенная на Новорижском и Егорьевском шоссе (по 14 процентов сделок у каждого), по Дмитровскому и Ленинградскому направлениям (восемь процентов), а также на Калужском и Киевском шоссе (по семь процентов). При этом 18 процентов приобретенных объектов находятся на расстоянии до 30 километров от Москвы, 28 процентов — от 31 до 60 километров, 54 процента — далее 60 километров.

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