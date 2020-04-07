Оштрафованный за выгул собаки Иисус Воробьев задолжал за услуги ЖКХ

Москвич Иисус Воробьев, которого ранее оштрафовали за нарушение правил самоизоляции во время выгула собаки, и его жена Марина Ример оказались злостными неплательщиками. Супруги задолжали за услуги ЖКХ почти пять миллионов рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
В документах говорится, что Воробьев Иисус Адильевич должен заплатить за ЖКУ вместе с пенями 46,7 тысячи рублей, за взыскание налогов и сборов — 429,3 тысячи рублей и исполнительский сбор в размере 30 тысяч. Ример Марина Александровна задолжала 4,2 миллиона рублей и еще почти 47 тысяч за коммуналку.
6 апреля Пресненский суд Москвы оштрафовал Воробьева за неоднократное нарушение правил режима самоизоляции. Мужчина был задержан во время выгула собаки во дворе своего дома на Патриарших прудах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения