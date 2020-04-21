Кремль прокомментировал митинг против режима самоизоляции во Владикавказе

В Кремле считают, что митинг против режима самоизоляции во Владикавказе был незаконным и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 21 апреля.

«Люди собрались вместе, явно не соблюдая никаких социальных дистанций. В этом плане это может через какое-то количество дней иметь негативные последствия», — сказал он.

Ранее во вторник глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил о начале обещанных единовременных выплат гражданам, потерявшим доход.

20 апреля митингующие собрались перед зданием администрации Северной Осетии с требованиями отменить режим всеобщей самоизоляции и помочь гражданам, пострадавшим финансово из-за распространения нового коронавируса.

По данным правительства региона, на площади Штыба собрались около 200 человек. Принадлежащее Григорию Березкину РБК сообщало, что протестовать вышли более полутора тысяч жителей. К участникам несанкционированной акции вышел Вячеслав Битаров и пообещал помочь всем жителям республики.

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