Число погибших из-за коронавируса в Москве превысило 1 тысячу. Об этом свидетельствуют данные столичного оперштаба, опубликованные в Telegram-канале.

За последние сутки в столице скончались еще 54 человека. Так, общее число погибших достигло 1010.

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан объяснил рост числа заражений коронавирусом в России. По его словам, такая тенденция связана с увеличением числа ежедневно проводимых тестов. Он подчеркнул, что в России один из самых высоких показателей тестирования на COVID-19 в мире.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице вводится масочный режим. В общественном транспорте и магазинах граждане обязаны носить перчатки и маски. Сообщалось, что штраф за нахождение в московском общественном транспорте без маски составит пять тысяч рублей, в других общественных местах — четыре тысячи.

За минувшие сутки в России выявили 10 699 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве и Московской области. Всего в стране насчитывается более 187 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!