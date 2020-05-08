В ВОЗ объяснили рост числа заражений коронавирусом в России

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан объяснил рост числа заражений коронавирусом в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Райана, такая тенденция связана с увеличением числа ежедневно проводимых тестов. Он подчеркнул, что в России один из самых высоких показателей тестирования на COVID-19 в мире. Кроме того, смертность от коронавирусной инфекции остается сравнительно низкой по сравнению с количеством инфицированных, добавил представитель ВОЗ.

Райан отметил, что российские власти осознают масштабы распространения вируса, и в настоящее время в стране введен достаточно жесткий режим самоизоляции. Он добавил также, что в России была внедрена широкомасштабная практика социального дистанцирования.

«Когда болезнь не контролируется и сильно распространена среди общин, то единственный вариант — это агрессивные меры общественного здравоохранения и социального дистанцирования, что и было реализовано», — добавил Райан.

За минувшие сутки в России выявили 10 699 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве и Московской области. Всего в стране насчитывается более 187 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

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