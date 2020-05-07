ВОЗ забеспокоилась из-за роста числа заражений коронавирусом в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена ростом числа заражений коронавирусом в России. Такое заявление сделал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает ТАСС.

Клюге отметил, что в целом в Европе с 12 апреля каждый день снижается число выявленных случаев заболевания COVID-19. Затем он подчеркнул, что такая ситуация складывается не во всех странах. «Ситуация на востоке региона по-прежнему вызывает обеспокоенность. В Белоруссии, Казахстане, Российской Федерации и на Украине число новых случаев за последнюю неделю выросло», — сказал представитель ВОЗ.

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Ранее стало известно, что в России за сутки выявлен еще 11 231 случай заражения коронавирусом в 84 регионах. Большинство из них в Москве, Московской и Нижегородской областях. Зафиксировано 88 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2 476 человек.

Всего в стране выявлено 177 160 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.

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