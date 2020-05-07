Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве приблизилось к 10 тысячам

Число поправившихся пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве приблизилось к десяти тысячам и составило 9227, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на вице-мэра Анастасию Ракову.

По ее информации, за последние сутки в столице выздоровело 769 зараженных. «Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», — добавила чиновница.

Ранее сообщалось, что за 24 часа в городе скончалось 39 больных с вирусом. Общее количество скончавшихся достигло 905.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович говорила, что России удалось добиться низких показателей по смертности инфицированных за счет принятых эпидемиологических мер. В первую очередь речь идет об изоляции пенсионеров, которые считаются наиболее уязвимой группой.

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