В ВОЗ раскрыли показатель спада эпидемии коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала о показателе, говорящем о спаде пандемии коронавируса. Ее слова приводит РИА Новости.

Вуйнович пояснила, что о снижении распространения инфекции будет свидетельствовать статистика, указывающая, что один больной в среднем заражает менее одного человека.

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Ранее представитель ВОЗ допустила, что введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.

За последние сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах России. За последние сутки скончался 101 человек, выздоровели — 1333. Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 106 498.

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