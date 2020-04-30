Стало известно о периоде стабилизации эпидемии коронавируса в России

Оценки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показывают, что Россия входит в период стабилизации по коронавирусу. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Адальби Шхагошев, передает «Интерфакс».

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«[Представитель ВОЗ в России Мелита] Вуйнович отметила: синусоида выравнивается и, учитывая разницу в заболеваемости по дням, отсутствие скачков, а также то, что прирост идет не в 20-25 процентов, а на 5 процентов, это уже определенное выравнивание», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что в ВОЗ назвали «очень правильными» те меры, которые принимают в России для борьбы с распространением коронавируса. «Выход из самоизоляции должен быть постепенным», — сказал Шхагошев.

Он также отметил, что выхода на плато к 1 мая «точно не будет».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал выход России на плато по коронавирусу. «Можно робко надеяться, что Россия вышла на плато по коронавирусу, но все будет зависеть от дисциплины на майские праздники», — отметил он.

29 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье уже вышло на плато по числу случаев заражения коронавирусом. Он уточнил, что рост числа заражений составляет 5-7 процентов, этот показатель будет держаться некоторое время, после чего продолжится снижение.

По состоянию на 30 апреля в России общее число случаев заражения коронавирусом превысило 106 тысяч. За сутки заразились более 7 тысяч человек. За все время с начала эпидемии умерли 1073 пациента с коронавирусом, 11 619 человек выздоровели.

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