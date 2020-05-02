Названа возможная причина резкого роста числа заражений коронавирусом в России

Возможная причина резкого роста числа заражений коронавирусом в России — нарушение режима самоизоляции. Такую причину назвал заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов, передает РИА Новости.

«В настоящее время основной и наиболее эффективной мерой по предотвращению дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции является строгое соблюдение режима самоизоляции», — подчеркнул Чуланов.

Он добавил, что пока нет оснований считать, будто ситуация в стране стабилизировалась. Чуланов призвал не пренебрегать правилами безопасности.

За последние сутки в России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом. Новые случаи зафиксировали в 83 регионах. Наибольшее число новых заразившихся — в Москве (5358), Московской области (807) и Санкт-Петербурге (323).

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