Власти объяснили необходимость носить маски и перчатки в Москве: они физически препятствуют попаданию нового коронавируса в организм. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, передает ТАСС.

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«Психологически сложнее в этих средствах защиты потрогать лицо руками. Я настоятельно рекомендую не пренебрегать данными средствами защиты», — сказал он.

Также в сообщении депздрава советуют использовать перчатки из нитрила или хлопковые. Кожаные или латексные перчатки не выдерживают обработки дезинфицирующими средствами. Также перчатки из нитрила рекомендуются носить не более двух часов, этот же правило действует в отношении одноразовой маски. Тканевые же можно носить весь день.

С 12 мая все жители столицы должны носить в общественном транспорте и на объектах торговли медицинскую маску и перчатки. За отсутствие какого-либо средства индивидуальной защиты можно получить штраф в четыре или пять тысяч рублей. В первый день действия режима нарушителям будут лишь выносить предупреждение.

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