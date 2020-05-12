Москвичей без перчаток и масок в транспорте 12 мая накажут предупреждением

В Москве 12 мая нарушителям масочного режима в транспорте будут выносить лишь предупреждение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова.

По его словам, предупреждения будут выносить лишь в первый день ограничений. В дальнейшем наказание за нарушение масочного режима будет более строгим.

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«Осуществлять контроль за соблюдением требований будут сотрудники ГКУ "Организатор перевозок". На станциях и в поездах будут проводиться рейды совместно с сотрудниками полиции. Также правонарушения будут фиксироваться камерами видеонаблюдения», — отметил Султанов.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице с 12 мая вводится масочный режим. В общественном транспорте и магазинах граждане обязаны носить перчатки и маски. Сообщалось, что штраф за нахождение в московском общественном транспорте без маски составит пять тысяч рублей, в других общественных местах — четыре тысячи.

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