Власти Москвы назвали порядок обнаружения и наказания людей без масок и перчаток

Людей без масок и перчаток на предприятиях, в магазинах или общественном транспорте Москвы смогут обнаружить при помощи установленных там камер, но наказать их и оформить протокол за нарушение масочного режима можно только очно. Такой порядок обнаружения и наказания горожан назвал начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков, передает .

Данчиков пояснил, что камеры в транспорте могут зафиксировать не только пассажиров, но и водителя без маски и перчаток, тогда штраф получит транспортная компания. Он уточнил, что камеры видеонаблюдения будут использоваться в отношении фиксации нарушений в отношении юридических лиц. Если речь идет, например, о пассажирах (физических лицах), то камеры могут выявить их, после чего на место оперативно направят полицейских или контролеров для проверки.

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Власти Москвы объявили о введении масочного режима в Москве 7 мая, он начал действовать со вторника, 12 мая. Горожане обязаны носить маски и перчатки в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, такси и на работе. Сообщалось, что штраф за нахождение в московском общественном транспорте без маски составит пять тысяч рублей, в других общественных местах — четыре тысячи. Ранее Данчиков также уточнял, что штрафовать будут и тех, кто не будет использовать одно из обязательных средств защиты. В первый день действия режима нарушителям будут лишь выносить предупреждение.

С начала эпидемии коронавируса в Москве зарегистрировано 115 909 случаев заражения, выздоровели 19 642 человека, умерли — 1124. Всего в России, по последним данным, выявлено 221 344 случая заражения, 39 801 человек выздоровел, 2009 пациентов умерли.

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