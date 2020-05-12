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Названо число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За прошедшие сутки число выздоровевших после заражения коронавирусом пациентов в Москве увеличилось на 1820 человек. Такое число назвала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает ТАСС.

Таким образом, в столице общее число выздоровевших достигло 19 642, сказала Ракова.

11 мая мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что в столице снизилось число госпитализаций из-за коронавируса. По его словам, такая динамика наблюдается в столице третью неделю. Глава города предположил, что это может быть связано с увеличением объема тестирований на коронавирус, так как это помогло обеспечить раннюю выявляемость заболевших и их лечение.

С 12 мая в Москве начал действовать обязательный масочный режим, согласно которому жители города должны быть в масках и перчатках, находясь в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, такси и на рабочих местах. За отсутствие средств защиты полагается штраф — пять тысяч рублей за нахождение без них в общественном транспорте, четыре тысячи рублей — в других общественных местах. В мэрии также уточнили, что штрафовать будут и тех, кто не использует одно из указанных средств. В первый день действия режима горожанам вынесут предупреждение. Режим самоизоляции в Москве продлится до 31 мая, до этой же даты автоматически продлится действие рабочих пропусков.

С начала эпидемии коронавируса в Москве зарегистрировано 115 909 случаев заражения, умерли 1124 человека. Всего в России, по последним данным, выявлено 221 344 случая заражения, 39 801 человек выздоровел, 2009 пациентов умерли.

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