В Минздраве рассказали о последствиях несоблюдения масочного режима

Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов рассказал о последствиях несоблюдения масочного режима. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как пояснил Чуланов, маска снижает риск заражения инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем. Также она может защитить при встрече с больным человеком и защитить других людей от заражения.

Представитель министерства также заявил, что опасность распространения вируса сохраняется до тех пор, пока фиксируются новые случаи заражения. Он указал, что несоблюдение ограничительных мер приведет к необходимости введения дополнительных ограничений и затянет карантин.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что медицинские маски являются барьером для распространения вируса, передающегося воздушно-капельным путем. Он также уточнил, что, если удерживать жесткие ограничения, то темпы распространения вируса будут снижаться.

Сейчас масочный режим введен в большинстве российских регионов. 7 мая стало известно о введении соответствующих мер в Москве. Жители столицы будут обязаны носить маску и перчатки в общественных местах с 12 мая. Нарушителей режима ждет штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

По состоянию на 9 мая в России зарегистрировано 198 676 случаев заражения коронавирусом, 31 916 пациентов выздоровели, 1827 скончались.

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