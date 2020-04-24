Скворцова дала новый прогноз по наступлению плато коронавируса в России

Россия может выйти на плато по коронавирусу уже на следующей неделе. Такой прогноз дала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, передает ТАСС.

«Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато, мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз. Вот хотелось бы, чтобы так оно и было», — сказала Скворцова.

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Ранее профессор, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что Россия может выйти на плато по коронавирусу примерно через месяц, а его длительность составит три-четыре недели. По мнению Авдеева, после плато начнется снижение, и при хорошем сценарии конца эпидемии можно будет ожидать в конце лета-начале осени. Вместе с тем он добавил, что точного прогноза не может дать никто.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 70 тысячам, больше всего заразившихся — в Москве (почти 37 тысяч). За последние сутки, 24 апреля, выявлено 5849 новых инфицированных в 82 регионах.

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