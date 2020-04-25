Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Так, за последнюю неделю ежедневный прирост зараженных в России колебался в пределах от 4,2 до 6 тысяч. В воскресенье, 19 апреля, стало известно о максимальном числе новых заражений — 6090.

Глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов пояснил, что такие данные говорят о скором выходе на плато по заболеваемости. По его словам, граждане осознали серьезность ситуации. Он допустил, что Россия может выйти на плато к концу мая или немного раньше.

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Однако инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев выразил другое мнение. По его словам, такая динамика указывает на то, что ситуация в стране все еще остается напряженной. Он подчеркнул, что говорить о плато можно будет, когда число госпитализированных за день будет равняться числу выписанных из стационара или когда общее число заболевших будет равняться числу выздоровевших. Как считает Малышев, Россия выйдет на плато не раньше начало июля.

Мнения по поводу того, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу, расходятся. Так, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что это может произойти уже на следующей неделе. Однако профессор, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что Россия может выйти на плато по коронавирусу примерно через месяц, а его длительность составит три-четыре недели.

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