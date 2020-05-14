Собянин назвал беспрецедентным грядущее исследование на иммунитет к коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о запуске в столице беспрецедентной по своим масштабам программе исследования популяционного иммунитета к коронавирусу. Об этом он написал в своем блоге в четверг, 14 мая.

По его словам, для реализации грядущих исследований, связанных с иммуноферментным анализом (ИФА-метод позволяет обнаруживать специфические антитела и антигены — прим. «Ленты.ру»), будут задействованы «огромные ресурсы городской системы здравоохранения», но «ожидаемые результаты стоят затрачиваемых усилий». Так, по итогам реализации программы в России начнут выявлять коронавирус на максимально ранних сроках, даже если заболевание протекает без симптомов, получать достоверную информацию по ситуации с распространением инфекции и принимать решения о смягчении ограничительных мер без угрозы жизни и здоровью людей.

Бесплатная массовая проверка москвичей на антитела к коронавирусу начнется 15 мая. Мэр сообщил, что на текущей неделе 30 поликлиник начнут забор крови для исследований. Приглашения сдать ИФА еженедельно будут получать до 70 тысяч горожан, подчеркнул он. «Тем самым вы внесете свой вклад в приближение победы над коронавирусом», — отметил мэр.

Градоначальник назвал беспрецедентной также и ту программу исследований, которая уже была развернута за последние месяцы. «Ежедневно десятки федеральных, городских и частных лабораторий делают свыше 40 тысяч ПЦР-тестов. Всего сделано уже свыше 1,3 миллиона тестов, и дальше машина тестирования будет только набирать обороты», — рассказал Собянин.

За последние сутки в Москве зафиксировали 4712 случаев коронавируса, всего в России за этот же период — 9974. По последним данным, общее число зараженных в стране превысило 252 тысячи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!