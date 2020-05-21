Власти Москвы опровергли данные об изоляции людей с антителами к COVID-19

Московские власти опровергли сообщения о том, что жителей столицы с выявленными антителами к COVID-19 могут обязать соблюдать двухнедельную самоизоляцию после прохождения массового тестирования. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 21 мая.

«Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются», — сообщили Департаменте здравоохранения.

Ранее о планах ввести такую практику сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом при столичном департаменте здравоохранения. В документе говорится, что диагностика на антитела позволяет выявить бессимптомных носителей вируса и пациентов с легким и среднетяжелым течением заболевания, которые сдали анализ не ранее чем через две недели после инфицирования.

18 мая московские власти запустили бесплатное выборочное массовое тестирование на иммунитет к новой инфекции. С 16 мая анализ можно сдать платно в нескольких частных лабораториях.

За последние сутки в России коронавирус подтвердился у 8849 человек. Всего в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек. В ВОЗ заявили о начале фазы стабилизации ситуации, но добавили, что статистика заболеваемости еще является высокой.

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