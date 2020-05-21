ВОЗ заявила о начале новой фазы эпидемии коронавируса в Москве

Фаза стабилизации ситуации с распространением коронавируса уже началась в Москве, однако статистика заболеваемости еще высока. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.

«В последнее время мы наблюдаем снижение темпов роста заболеваемости, но цифры все еще высоки, и мы можем только сказать, что это начало фазы стабилизации», — сказала Вуйнович, отметив необходимость ориентироваться не только на сокращение числа новых случаев заражения коронавирусом, но и на показатель воспроизводства инфекции (рассчитывается как среднее количество людей, инфицированных одним зараженным до изоляции — прим. «Ленты.ру»). Он, по мнению представителя ВОЗ, должен быть меньше единицы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что опасность распространения коронавируса сохраняется по всей стране, несмотря на стабилизацию. О стабилизации ситуации с коронавирусом в России заявила также глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что исключение составляют семь регионов.

По состоянию на 20 мая в России выявили 317 554 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в стране зафиксировано 3099 летальных исхода и 92 681 случай выздоровления. Данные оперштаба свидетельствуют о том, что шестой день подряд суточная статистика по заражению коронавирусом в России не превышает 10 тысяч. Так, по данным на 20 мая в стране выявили 8764 новых случаев; 19 мая — 9263 случая; 18 мая — 8926 случаев; 17 и 16 мая — 9709 и 9200 случаев соответственно.

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