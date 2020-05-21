Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 84 российских регионах за последние сутки. Больше всего инфицированных — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба столицы.

Так, из 8849 новых случаев заражения более тысячи выявлено только в Москве. Там за сутки зафиксировано 2913 случаев, еще 892 и 408 случаев — в Подмосковье и Санкт-Петербурге. Более сотни новых заражений зарегистрировано также в Красноярском крае (376), Нижегородской (204), Свердловской (174), Ростовской (142), Ярославской (133), Калужской (121) и Брянской (117) областях.

Меньше всего новых случаев выявлено в Ненецком автономном округе, Республике Крым и Севастополе. Там за сутки коронавирусом заразилось по одному человеку.

Данные оперштаба свидетельствуют о том, что в России шестой день подряд суточная статистика по заражению коронавирусом в России не превышает 10 тысяч. По данным на 20 мая, в стране выявили 8764 новых случаев, 19 мая — 9263 случая, 18-го — 8926 случаев, 17 и 16 мая — 9709 и 9200 случаев соответственно.

Всего, по последним данным, в России выявили 317 554 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в стране зафиксировано 3099 летальных исхода и 92 681 случай выздоровления.

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