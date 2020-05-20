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Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

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Фото: АГН «Москва»

В России по состоянию на 20 мая выявлено 8764 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах страны, больше всего заразившихся — в Москве, Московской области и Красноярском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Так, в Москве за последние сутки заразились 2699 человек, в Подмосковье — 903, в Красноярском крае и Санкт-Петербурге — 504 и 455 человек соответственно. Более 100 случаев зарегистрировали в Нижегородской (257), Ростовской (139), Ярославской (135), Свердловской (135), Калужской (118) и Брянской областях (110).

Меньше всего новых случаев заражения за последние сутки выявлено в Ненецком автономном округе, Республике Алтай и Сахалинской области — там зафиксировано по одному инфицированному.

По данным оперштаба, пятый день подряд суточная статистика по заражению коронавирусом в России не превышает 10 тысяч. По данным на 19 мая, в стране выявили 9263 новых случая COVID-19, 18 мая сообщалось о 8926 случаях, 17 и 16 мая — о 9709 и 9200 случаях соответственно.

Всего по последним данным в России выявили 308 705 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в стране зафиксировано 2972 летальных исхода и 85 392 случая выздоровления.

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