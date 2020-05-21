В России число случаев заражения коронавирусом превысило 317 тысяч

В России общее число случаев заражения коронавируса превысило 317 тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

За последние сутки выявлено 8849 случаев коронавирусной инфекции, таким образом число заразившихся с начала пандемии в России увеличилось до 317 554.

По данным на 20 мая, в стране было выявлено 308 705 заразившихся.

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил, что Россия уже прошла пик и вышла на плато по коронавирусу. По его словам, основным показателем при оценке ситуации с инфекцией в стране является ежесуточный прирост подтвержденных случаев заражения, который с начала мая стоит примерно на одном уровне.

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