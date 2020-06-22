Россиянам предрекли ношение масок до зимы

Россиянам и осенью придется носить маски и использовать антисептики. Необходимость соблюдения таких мер профилактики коронавируса до зимы предрекла вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, в России нет проблемы с обеспеченностью средствами индивидуальной защиты. «Ни одна страна мира, и наша не исключение, не были готовы к такой масштабной пандемической инфекции, которую мы с вами наблюдали и еще наблюдаем, и, я думаю, будем какое-то время наблюдать», — добавила Голикова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!