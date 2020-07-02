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В России допустили включение вопросов о коронавирусе в ЕГЭ

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Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук допустил, что в Единый государственный экзамен по истории могут включить вопросы о пандемии COVID-19. Его слова приводит «ФедералПресс» в четверг, 2 июля.

По его словам, пандемия коронавируса — «событие явно незаурядное с точки зрения влияния на весь мир», которое может разделить историю на до и после. Причем изменения уже начали происходить, отметил Федорчук. В основном они касаются развития новых, дистанционных форматов работы.

«Многие вещи просто переходят в дистанционный формат, от многих люди просто отказываются, потому что пандемия, например, показала, что необязательно всех собирать в одном месте, чтобы поставить задачу. (...) На мой взгляд, нужно посмотреть, чем вся эта история с коронавирусом закончится и потом уже делать выводы по поводу того, каким будет будущее», — отметил Федорчук.

Министр добавил, что в ЕГЭ по истории уже входили вопросы об эпидемиях. Так, например, в XV веке на Руси произошла эпидемия чумы, отметил он.

Предположение министра о включении вопросов по коронавирусу в ЕГЭ подтвердила министр образования Красноярского края Светлана Маковская, уточняет издание. Она добавила, что после пандемии также могут обновить ЕГЭ по биологии, учитывая специфику инфекции.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году ЕГЭ в России пришлось дважды переносить. Было решено, что экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 17 июня Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году, согласно которому первый экзамен состоится 3 июля. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу, информатику и информационно-коммуникационные технологии. Выпускникам, которые будут сдавать экзамен в этом году, можно находиться в пункте ЕГЭ без масок и перчаток, тогда как организаторы должны носить средства индивидуальной защиты для профилактики коронавируса. Провести ЕГЭ дистанционно в этом году оказалось невозможно.

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