Германия рассказала о скептичном отношении к российской вакцине от коронавируса

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан рассказал о своем скептичном отношении к российской вакцине от коронавируса. Его цитирует Reuters.

Он считает, что главная проблема в российской вакцине — недостаток информации о ней. Так, германский политик назвал действия российских властей в сфере разработки лекарства недостаточно прозрачными.

По мнению Шпана, важнее, чтобы препарат был «безопасным, а не первым из выпущенных». Он подчеркнул, что даже во время пандемии нужно тщательно проверять вакцину, прежде чем отправлять ее на производство.

При этом некоторые страны, в том числе США, Великобритания, Евросоюз и Япония, уже зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз вакцины от коронавируса. Это сделано, несмотря на то, что действующая формула еще даже не создана. Аналитики высказали опасение, что доз не хватит на 7,8 миллиарда человек, и остальные, менее богатые страны окажутся «последними в очереди» получения вакцины.

11 августа российский президент Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины от коронавируса, заявив, что Россия стала первой страной, зарегистрировавшей препарат. Президент подчеркнул, что вакцина прошла все необходимые проверки. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что препарат показал безопасность и высокую эффективность.

Фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, так как качество продукта еще неизвестно. В Минздраве на это заявили, что оснований откладывать регистрацию нет, так как исследования вакцины проводят с соблюдением международных стандартов.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 12 августа превысило 20,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. В России за последние сутки выявлено 4945 заболевших.

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