У России захотели купить вакцину от коронавируса

Власти Бахрейна захотели закупить дозы вакцины от коронавируса у России. Об этом рассказал посол королевства в Москве Ахмед ас-Саати, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что власти и фармацевтические компании Бахрейна проявляют интерес к разрабатываемому в России препарату. Дипломат подчеркнул, что в ближайшее время Манама и Москва подпишут договор о поставках вакцины.

7 августа замглавы Минздрава Олег Гриднев заявил, что российская вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Гамалеи, будет зарегистрирована к 12 августа. Он добавил, что эффект от массовой вакцинации будет заметен, когда среди населения сформируется популяционный иммунитет.

Первыми получателями вакцины от коронавируса в России станут наиболее уязвимые группы — медицинские работники и пожилые люди. Гриднев добавил, что сейчас идет работа по подготовке препарата к массовому выпуску.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru